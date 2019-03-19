РИАМО - 19 мар. Московское управление ФАС признало сеть магазинов техники и электроники «Технопарк» виновной в распространении рекламы по электронной почте без согласия ее владельца, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

«Компания неоднократно направляла по e-mail письма с предложениями ознакомиться с новинками и условиями приобретения товаров «Технопарка». Ведомство также установило, что получатель рекламы при регистрации на сайте для оформления покупки не имел возможности отказаться от рассылки спама, так как согласие с «правилами» компании, в которые и было вписано безальтернативное согласие на рекламную рассылку, являлось обязательным условием для подтверждения заказа», – говорится в сообщении.

При этом без согласия на «обязательную» рекламу потребитель просто не мог сделать покупку в «Технопарке», отмечается в материале.

Кроме того, владелец e-mail направлял просьбу о прекращении рекламной рассылки, но несмотря на это магазин продолжал отправлять свои предложения на электронную почту.

В настоящее время антимонопольный орган выдал «Технопарку» предписание об устранении противоправной ситуации. Также решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности – штраф может составить до 500 тысяч рублей.