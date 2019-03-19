РИАМО - 19 мар. Столичного предпринимателя Аламбека Тогузакова приговорили к 2,5 годам колонии по резонансному делу о пожаре в швейном цехе на улице Стромынка, где погибли 12 человек, включая грудного ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ночь на 31 января 2016 года в Москве в промзоне на улице Стромынка произошел крупный пожар. Пламя охватило 3 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли здания. Возгорание тушили 38 пожарных расчетов. После тушения спасатели обнаружили 12 тел, включая младенца. Погибшие оказались выходцами из Средней Азии, они работали в цехе по пошиву постельного белья и одежды.

«Тогузаков в период с июня 2015 по январь 2016 года, осуществляя предпринимательскую деятельность, не обеспечил соблюдение правил пожарной безопасности на территории арендуемых им помещений. В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме», – отмечается в материале.

В рамках расследования уголовного дела эксперты провели 32 судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-технические.

«Приговором суда Аламбек Тогузаков признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – заключается в сообщении.