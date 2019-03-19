РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Глава городского округа Королев Александр Ходырев поздравил сотрудников ЖКХ с Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы городского округа. На нем участники обсудили итоги работы и поздравили работников ЖКХ с праздником.

«Работа у вас непростая, нужно круглые сутки быть готовым к работе. Трудятся сотрудники городских компаний хорошо, уже сейчас, не дожидаясь субботников, вывозят снег и мусор, накопившийся за зиму, наводят порядок. С удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю поменьше аварий, семейного благополучия, здоровья и сил», – сказал Ходырев.

Работникам ЖКХ глава города вручил благодарственные письма Мособлдумы и почетные грамоты министерства ЖКХ.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечается в России каждое третье воскресенье марта. В текущем году праздник выпал на 18 марта.