РИАМО - 19 мар. В деревне Кабаново городского округа Орехово-Зуево на пешеходном переходе сбили человека, он погиб на месте, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 10:04 в городском округе Орехово-Зуево в деревне Кабаново насмерть сбили пешехода в зоне пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Региональный Минтранс призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.