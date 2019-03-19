РИАМО - 19 мар. В столичном Таганском районе к сотрудникам полиции обратилась женщина 1925 года рождения, сообщив, что двое неизвестных мужчин под предлогом установки сигнализаторов загазованности проникли к ней в квартиру и похитили деньги, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 16 марта по адресу: Берников переулок. По словам пенсионерки, после того как мошенники проделали часть работы по установке сигнализаторов загазованности, они потребовали передать им 14 тысяч рублей, женщина передала деньги и подписала бумаги.

«Примерно в 21:00, закончив установку, граждане покинули квартиру, а гражданка, решив проверить наличие денег, обнаружила, что оставшаяся часть денежных средств в сумме 70 тысяч рублей в сумке отсутствует», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция проводит проверку.