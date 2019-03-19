РИАМО - 19 мар. Вооруженные бойцы Росгвардии охраняют Новую Третьяковку в Москве в период проведения выставки работ Ильи Репина, всех, кто входит в здание, ждет очень тщательный досмотр, сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка работ художника Ильи Репина, которая открылась в Новой Третьяковке 16 марта, продлится до 18 августа. Экспозиция разместилась на трех этажах галереи. Посетителям доступно более 170 живописных полотен и свыше 130 графических работ, в том числе картины «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

«Мы договорились с Росгвардией о дополнительных мерах охраны. Во время показа выставки Репина перед зданием Новой Третьяковки будет дежурить мобильный пост Росгвардии, а на входе и выходе из музея будут стоять вооруженные представители Росгвардии», - сказала Трегулова в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Трегулова добавила, что на самой выставке также дежурит вооруженный представитель Росгвардии, который периодически делает обходы по всему периметру выставочных залов.

«Кроме того, мы увеличили количество смотрителей и сотрудников внутренней охраны Третьяковской галереи. Мы сейчас проводим дополнительный набор и увеличиваем штат службы безопасности галереи, чтобы обеспечить соблюдение всех норм безопасности и просматривание всех главных перспектив на выставке», - отметила гендиректор Третьяковки.

По словам Трегуловой, после инцидента с похищением картины Куинджи, в Третьяковской галерее решили установить третий рубеж охраны на всех временных выставках.

«Это индивидуальная сигнализация, которая подведена к каждой представленной на выставке работе, включая графику. Сигнализация срабатывает, если сильно дотронуться до рамы или до картины», - пояснила она.

Охрану экспонатов в Третьяковской галерее усилили после инцидента с кражей картины «Ай-Петри. Крым» с выставки Архипа Куинджи в январе этого года. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Впоследствии похитителя задержали. Картину нашли и вернули в музей, где поместили под специальное стекло с датчиком сигнализации. После завершения выставки картину отправили на реставрацию в Русский музей.