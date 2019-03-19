РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в одном из дворов планируют восстановить уличное освещение до 15 апреля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неработающее уличное освещение во дворе дома №68 в поселке Дубровицы. Она отметила, что фонари во дворе не горят уже несколько месяцев. Из-за этого вечером люди вынуждены идти в темноте.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неисправности наружного освещения во дворе в поселке Дубровицы и сообщает, что администрацией по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 15 апреля 2019 года», – сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.