РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику ООО «ЖК «Весенний» разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки в поселке Сосновый бор в подмосковном Подольске, сообщается на сайте ЖК «Весенний».

«Получено разрешение на ввод подземной автостоянки (паркинга) в ЖК «Весенний». Акты приема-передачи будут подготовлены и переданы в управляющую компанию для выдачи ориентировочно в апреле. Жильцов, которые приобрели паркинг по переуступке, у них произошла смена паспортных данных (выдача нового паспорта при достижении определенного возраста, смена места регистрации), просят сообщить об этом на почту pr@fsk-razvitie.ru», – говорится в сообщении.

К письму нужно приложить скан договора переуступки либо скан актуального паспорта, а также указать мобильный телефон для оперативной связи. Если данные с момента заключения договора долевого участия не менялись, акты подготовят по имеющимся данным.