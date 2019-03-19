РИАМО - 19 мар. Во вторник в Москве ожидается от трех до пяти миллиметров осадков, что составляет до 15% миллиметров месячной нормы осадков, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня мы ожидаем примерно от трех до пяти миллиметров осадков. Учитывая, что 30 миллиметров у нас выпало с начала месяца, а месячная норма 35 миллиметров, сегодня мы приблизимся к выполнению месячной нормы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сегодняшняя температура будет на 3–5 градусов выше нормы.

Во вторник в Москве и Подмосковье облачная погода и дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.