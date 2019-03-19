РИАМО - 19 мар. Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте отреагировал на призыв НАТО «вернуть» Крым Украине, отметив, что таким образом альянс предложил по большей части установить собственный контроль на полуострове, сообщает во вторник Газета.ru.

«Иными словами, предложил передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса», — написал Пушков.

По словам сенатора, в планах Украины было передать НАТО военную базу на полуострове.

Ранее Североатлантический альянс призвал «вернуть» Крым в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.