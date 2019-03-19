РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев ДТП с участием Renault Megane, в котором пострадала пожилая женщина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы 8 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 марта в 9:30 на 49 километре автодороги Старосимферопольское шоссе в микрорайоне Климовск (на перекрестке с улицей Товарная – ред.).

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Renault Megane, двигаясь со стороны Чехова в сторону Подольска, в зоне действия пешеходного перехода, совершил наезд на жительницу поселка МИС, 1952 года рождения. Пострадавшая получила ушибы. В настоящее время мы разыскиваем очевидцев данного ДТП», – сказал сотрудник.

Он отметил, что очевидцы, которые видели данную аварию, могут сообщить информацию в дежурную часть по телефону: 8(496)735-27-88.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины произошедшего.