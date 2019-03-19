РИАМО - 19 мар. Специалисты департамента городского имущества Москвы за год работы программы реновации оказали более 10 тысяч консультаций горожанам по вопросам переселения, говорится в сообщении пресс-службы департамента.
«За год работы реновации специалисты департамента городского имущества оказали более 10 тысяч консультаций москвичам по вопросам, связанным с переселением по программе. Большая часть вопросов жильцов касалась перечня документов, необходимого для оформления новой квартиры, сроков получения ключей от жилья, а также возможности переподбора квартиры, если предлагаемый вариант по каким-либо причинам их не устраивал», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Для удобства жильцов центры информирования находятся в новостройках, в которых москвичам и предлагается квартира, в шаговой доступности от переселяемых пятиэтажек. После того как собственники квартир в отселяемых домах соглашаются на новое жилье, они заключают с департаментом городского имущества договор на квартиру и в центрах информирования по переселению получают ключи.
В центрах помимо департамента городского имущества ведут прием специалисты всех задействованных в переселении организаций, что дает возможность оперативно получить ответы на все интересующие вопросы, включая префектуры и управы, Московский фонд реновации, застройщика, управляющие организации, а также департамент труда и социальной защиты населения Москвы.
Переселение первых домов по программе реновации началось в феврале 2018 года в Восточном административном округе. Сегодня в рамках реновации переселяются жители Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Западного административных округов.
Подбор квартир для переселения проводится исходя из предусмотренного федеральным законом принципа равнозначности жилья: новая квартира должна быть больше занимаемой по общей площади, не меньше по жилой площади и количеству комнат. Предлагаемые для переселения новостройки по своим потребительским характеристикам значительно лучше устаревших пятиэтажных домов, квартиры в новых домах соответствуют утвержденным стандартам по отделке и благоустройству и готовы к заселению жителей.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.
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