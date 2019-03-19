РИАМО - 19 мар. Специалисты департамента городского имущества Москвы за год работы программы реновации оказали более 10 тысяч консультаций горожанам по вопросам переселения, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«За год работы реновации специалисты департамента городского имущества оказали более 10 тысяч консультаций москвичам по вопросам, связанным с переселением по программе. Большая часть вопросов жильцов касалась перечня документов, необходимого для оформления новой квартиры, сроков получения ключей от жилья, а также возможности переподбора квартиры, если предлагаемый вариант по каким-либо причинам их не устраивал», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для удобства жильцов центры информирования находятся в новостройках, в которых москвичам и предлагается квартира, в шаговой доступности от переселяемых пятиэтажек. После того как собственники квартир в отселяемых домах соглашаются на новое жилье, они заключают с департаментом городского имущества договор на квартиру и в центрах информирования по переселению получают ключи.

«В Москве сейчас работают 12 центров информирования граждан. График работы центров составлен таким образом, чтобы работающие жители смогли выбрать удобное для себя время посещения, поэтому за помощью и всеми вопросами, связанными с переселением, москвичи могут обращаться в будни и по субботам с 12:00 до 20:00», – добавил Гаман.

В центрах помимо департамента городского имущества ведут прием специалисты всех задействованных в переселении организаций, что дает возможность оперативно получить ответы на все интересующие вопросы, включая префектуры и управы, Московский фонд реновации, застройщика, управляющие организации, а также департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Переселение первых домов по программе реновации началось в феврале 2018 года в Восточном административном округе. Сегодня в рамках реновации переселяются жители Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Западного административных округов.

Подбор квартир для переселения проводится исходя из предусмотренного федеральным законом принципа равнозначности жилья: новая квартира должна быть больше занимаемой по общей площади, не меньше по жилой площади и количеству комнат. Предлагаемые для переселения новостройки по своим потребительским характеристикам значительно лучше устаревших пятиэтажных домов, квартиры в новых домах соответствуют утвержденным стандартам по отделке и благоустройству и готовы к заселению жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.