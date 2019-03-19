РИАМО - 19 мар. Специалисты Россельхознадзора выявили на фитосанитарном посту в Солнечногорске зараженные цветочным трипсом розы из Кении, растения уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» в городском округе Солнечногорск при досмотре срезов цветов роз из Кении выявили карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в материале.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений.

Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают. В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства.