РИАМО - 19 мар. В столичном районе Хамовники неизвестный проник в квартиру и похитил ювелирные украшения на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о грабеже поступило от владельца имущества – гражданина 1970 года рождения. По его словам, неизвестный проник в квартиру путем подбора ключей и похитил ювелирные украшения общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылся.

«Неизвестное лицо своими действиями причинило пострадавшему материальный ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент полиция устанавливает личность подозреваемого.