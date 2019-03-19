РИАМО - 19 мар. За зимний сезон - 2018/2019 на катках ВДНХ покатались более 500 тысяч человек, ледовые площадки стали визитной карточкой выставки и настоящими точками притяжения для москвичей и туристов, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

Этой зимой впервые в истории выставки были открыты сразу три катка общей площадью 15 тысяч квадратных метров: два – на Центральной аллее, еще один – в парке «Останкино».

«На катках ВДНХ прошло больше 100 интерактивных событий: концертов, флешмобов, зарядок и вечеринок на льду. Гости выставки встречали здесь Новый год, праздновали Рождество, поздравляли близких с 23 Февраля и 8 Марта. Общее количество посетителей за сезон превысило 500 тысяч. Причем многие катались регулярно — каждую неделю или даже чаще», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Каток «Цветник» (между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок») вместимостью 1,2 тысячи человек был ориентирован преимущественно на семьи с детьми. Тут обустроили отдельную ледовую площадку для юных гостей, которые еще учились делать первые шаги на льду.

Самой большой каток – «Ракета» (на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток») – был рассчитан на 2,4 тысячи гостей. На нем еженедельно проводились вечеринки с мастер-классами и танцевальными флешмобами, зарядки на коньках и многое другое. На сцене выступали популярные исполнители и группы, такие как «Моя Мишель», «Обе две», On-The-Go, Guru Groove Foundation.

На обоих катках действовала льготная программа: в частности, пенсионеры и члены многодетных семей посещали определенные сеансы бесплатно, а студенты всех форм обучения приобретали билеты по льготным ценам.

Бесплатным для всех гостей, вне зависимости от дня недели и времени, был каток в парке «Останкино». Благодаря искусственному покрытию, лед на нем, как и на двух других катках, оставаться в хорошем состоянии даже при плюсовой температуре. Покататься здесь приглашали всех желающих – с утра и до самого вечера, без ограничения по сеансам. Это же касалось аренды коньков, их можно было взять на целый день.