РИАМО - 19 мар. Столичные полицейские разыскивают неизвестных, которые совершили в районе Митино разбойное нападение на мужчину и похитили у него сумку с 2,5 миллионами рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта, на Волоколамском шоссе, дом 142.

«Четверо неизвестных избили молотком жителя подмосковного Одинцова и открыто похитили у него сумку, в которой находились 2,5 миллиона рублей. После этого налетчики скрылись на автомобиле», – сказал собеседник агентства.

Мужчину доставили в больницу с травмами головы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.