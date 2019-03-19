РИАМО - 19 мар. В Московской области до 28 марта воспитанники детских домов принимают участие в соцопросе по оценке уровня их благополучия, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Впервые с 15 по 28 марта в подмосковных детских домах проходит социологический опрос воспитанников по определению уровня их благополучия при проживании в детском доме. В опросе принимают участие 360 воспитанников – это около 80% всех ребят – в возрасте от четырех лет до 21 года из 14 детских домов Московской области», – сообщила Забралова.

По ее словам, опросник разработан министерством образования Подмосковья и охватывает все стороны жизни детей, в том числе уровень психологического комфорта, организацию питания и досуга, условия проживания, общение со сверстниками и воспитателями, уровень подготовки к самостоятельной жизни и другие.

«Опрос позволит проанализировать уровень качества проживания ребенка в детском доме и составить дорожную карту по развитию каждого учреждения», – уточнила Забралова.

Она дополнила, что итоги подведут до 15 апреля. В дальнейшем опрос будет проводиться два раза в год.

«Для проведения опроса мы привлекли свыше 30 студентов-психологов из трех подмосковных вузов – Московского государственного областного университета, Гуманитарно-технологического в Орехово-Зуеве и Социально-гуманитарного университета в Коломне. Ребята помогут провести опрос в удобной для каждого ребенка форме: письменной или устной», – резюмировала Забралова.