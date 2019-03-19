РИАМО - 19 мар. В течение 2018 года АО «Мособлэнерго» установило и ввело в эксплуатацию на территории Московской области 5619 индивидуальных и общедомовых приборов учета электроэнергии, что почти в два раза больше аналогичных показателей 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Приемка приборов к расчетам позволила снизить потери электроэнергии на 39 миллионов киловатт-часов.

«В планах компании на 2019 год установка еще 5,5 тысяч приборов учета на территории Московской области. Ожидаемый экономический эффект составит порядка 40 миллионов киловатт-часов сэкономленной электроэнергии», – отмечается в сообщении.

В наступившем году компания планирует уделить особое внимание вопросам переноса на границу балансовой принадлежности приборов в частном секторе и оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

Также одной из первоочередных задач, стоящих перед специалистами АО «Мособлэнерго», является работа по созданию автоматизированной системы учета электроэнергии. Приборы позволяют собирать данные о потребленной электроэнергии в автоматическом режиме, их использование оказывает положительный эффект на увеличение полезного отпуска в сети.

Развитие программы по установке приборов учета в АО «Мособлэнерго» нацелено на снижение уровня коммерческих потерь при передаче электроэнергии, выявление неучтенного энергопотребления и повышение энергетической эффективности.