РИАМО - 19 мар. Неизвестный совершил нападение на мужчину в районе Открытого шоссе на востоке столицы, пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением живота, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта, по адресу: Открытое шоссе, дом 2.

«Бригада скорой помощи доставила в больницу безработного мужчину 1977 года рождения с проникающей колото-резаной раной живота. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовно дело. Личность подозреваемого в нападении устанавливается.