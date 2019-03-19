РИАМО - 19 мар. В центре столицы в районе Хамовники неизвестные похитили из галереи пять картин советских художников и фотоаппарат, полиция проводит проверку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Восемнадцатого марта в ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от гражданки 1973 года рождения о том, что по адресу: улица Пречистенка, дом 30/2, в галерее «А» у владельца ИП «А» похитили фотоаппарат, пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, написанных в 1920-х и 1970-х годах», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается материальный ущерб. По факту кражи проводится проверка.