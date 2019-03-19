РИАМО - 19 мар. Пользователи социальных сетей выражают свои соболезнования в связи с кончиной легенды советского кино, режиссера и сценариста Марлена Хуциева.

«Марлен Хуциев!!! Великий Мастер!!! Покойся с миром!» – написал в Twitter пользователь @trego_y.

@MarTimof отметила в своем микроблоге, что Марлен Хуциев смог влюбить зрителей в волнующие 1960-е.

«Ой, умер режиссер моего любимейшего фильма «Весна на Заречной улице»! Марлен Хуциев… Как печально… Просто слов нет», - написала @iev20.

Пользовательница @Natalia04021 посетовала, что уходит великое поколение отечественных режиссеров.

«Уходят лучшие, остается только сожалеть, что людей такого масштаба, как Марлен Хуциев, становится меньше в России. Мои соболезнования родственникам и всем, кто знает великого режиссера», - отметил @MochalovRussia.

Пользовательница @Ciklomena рассказала, что Марлен Хуциев работал до последних дней, но не дожил до премьеры своего нового фильма.

«Прискорбно. Умер умный, строгий, талантливый человек, прекрасный своеобразный режиссер. Остались фильмы», – резюмировала @Ciklomena.

Марлен Хуциев скончался утром во вторник в Москве на 94-м году жизни. Ранее режиссера экстренно госпитализировали в больницу. Информация о месте и времени прощания с Хуциевым будет известна позднее.

Марлен Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году его наградили Госпремией РФ. Среди самых известных работ режиссера – картины «Весна на Заречной улице», «И все-таки я верю...», «Июльский дождь», «Мне двадцать лет», «Застава Ильича».