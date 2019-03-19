РИАМО - 19 мар. Неизвестный в столичном районе Крылатское похитил автомобиль Lexus LX 450, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Утром 18 марта в полицию обратился мужчина 1982 года рождения, который сообщил о краже машины на улице Крылатская, дом 12, корпус 4.

«По указанному адресу неизвестный похитил принадлежащий организации автомобиль Lexus LX 450 и скрылся. Материальный ущерб устанавливается», – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

Согласно данным открытых источников, стоимость автомобиля Lexus LX 450 начинается с 6,4 миллиона рублей.