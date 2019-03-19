РИАМО - 19 мар. Информация о нештатной посадке самолета Санкт-Петербург – Москва в аэропорту «Шереметьево», распространенная некоторыми СМИ, является недостоверной, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Восемнадцатого марта в 22:26 (по московскому времени – ред.) воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU 027 «Санкт-Петербург – Москва») при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево» ушло на второй круг по решению командира. В 22:40 самолет приземлился в штатном режиме», – говорится в сообщении.

При этом в этот период предназначенная для посадки взлетно-посадочная полоса находилась в полностью эксплуатационном состоянии и была свободна от спецтранспорта и техники.

В настоящее время аэропорт «Шереметьево» продолжает работу в штатном режиме.