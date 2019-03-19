РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. В подмосковном Королеве перед судом предстанет заместитель главного инженера ОАО «Теплосети» за хищение имущества путем обмана в крупном и особо крупном размерах, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель прокурора города Мурад Умаров.

Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по обвинению жителя городского округа Щелково в совершении двух мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размерах. Органами расследования установлено, что, занимая должность заместителя главного инженера ОАО «Теплосеть», обвиняемый решил совершить хищение денежных средств «Теплосети» за счет заключения фиктивных договоров на выполнение работ между организацией и его знакомыми, неосведомленных о его преступных действиях.

«Обвиняемый убедил генерального директора «Теплосети» заключить договоры на сумму 1 миллион 120 тысяч рублей и 368 тысяч рублей на оказание работ по ремонту на тепловых сетях и иных объектах ресурсоснабжающей организации. При этом для выполнения работ он привлек штатных сотрудников «Теплосети», не оплачивая их труд дополнительно», – сказал Умаров.

Далее обвиняемый доложил директору о выполненных работах, и дал указание инженеру-сметчику составить акты приемки выполненных работ. После этого он сам расписался в них от имени своих знакомых и передал руководителю «Теплосети». На основании этих документов организация рассчиталась с подрядчиками, а деньги были переведены на банковские карты знакомых, которыми пользовался злоумышленник.

«Дело предстоит рассматривать Королевскому городскому суду. В случае признания обвиняемого виновным в совершении указанных преступлений, ему грозит максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ может быть ему назначено в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – до 10 лет», – добавил Умаров.

До окончания расследования дела обвиняемым полностью возмещен ущерб организации в добровольном порядке.