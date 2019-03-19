РИАМО - 19 мар. Двое неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру в столичном районе Ховрино, из которой похитили 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Вечером 18 марта в полицию обратилась неработающая жительница столицы 1967 года рождения, которая сообщила о грабеже на улице Ляпидевского, дом 10.

«Двое неизвестных открыли дверь квартиры ключом, похищенным ранее у мужчины, которого в подъезде удерживали двое сообщников. Вооруженные ножом злоумышленники вошли в квартиру и открыто похитили 1,2 миллиона рублей, после чего скрылись», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело о разбое. Идет розыск подозреваемых.