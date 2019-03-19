РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске планируют отключить от электроснабжения более 40 квартир одного из домов на Бородинском бульваре из-за долгов собственников, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«В связи с задолженностью перед Мосэнергосбытом УК вынуждена применить ответные меры к должникам-собственникам квартир и помещений в доме №12 по улице Бородинский бульвар. Со вторника, 19 марта, будет отключен свет в квартирах должников, имеющих задолженность более двух месяцев. То есть за декабрь и ранние месяцы. Уже были направлены соответствующие уведомления. Просим принять все меры к погашению имеющейся задолженности», – говорится в сообщении.

В списке должников, опубликованном на сайте, числятся более 40 квартир. Сумма долгов в среднем от 14 до 50 тысяч рублей. Ограничения снимут только после оплаты задолженности и услуги по восстановлению подключения к коммунальным услугам.