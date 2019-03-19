РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске на улице Давыдова неизвестные украли около 30 комплектов дверных ручек с замками, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

«В доме №5 по улице Давыдова в Подольске украли ручки. Инцидент произошел на днях во втором подъезде. Неизвестные украли ручки дверей с замками (с обеих сторон), выходящих на пожарную лестницу со второго по четырнадцатые этажи. Всего было украдено 28 комплектов. Украденное восстановим», – говорится в сообщении.

Управляющая компания просит очевидцев, которые видели подозрительных лиц, обратиться в диспетчерскую по телефону: 8(916)101-66-47.