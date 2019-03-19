РИАМО - 19 мар. Память знаменитого советского режиссера Марлена Хуциева, скончавшегося на 94-м году жизни, могут увековечить в Москве, сообщил РИАМО во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Сегодня в семь часов утра Марлен Мартынович ушел из жизни. Болел серьезно. Это один из последних режиссеров, относящихся к великому советскому кинематографу. Яркий, безумно талантливый и как режиссер, и как человек. Многих он научил своей профессии, но главное, что он подарил зрителям свои картины, которые практически все были золотым фондом нашего отечественного кинематографа», – сказал Герасимов.

По его словам, предложения, которые наверняка поступят от Союза кинематографистов России по части увековечивания памяти именитого режиссера, Мосгордума поддержит.

Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году его наградили Госпремией РФ. Среди самых известных работ режиссера – картины «Весна на Заречной улице», «И все-таки я верю...», «Июльский дождь», «Мне двадцать лет», «Застава Ильича».