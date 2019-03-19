РИАМО – 19 мар. Пропавших в ночь на 18 марта в подмосковных Котельниках двух подростков нашли живыми, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Восемнадцатого марта с 00:00 до 01:00 на территории городского округа Котельники в неизвестном направлении из дома ушли несовершеннолетние Дулев Владислав Алексеевич и Кафлин Дмитрий Романович.

«Пропавшие дети найдены целыми и невредимыми. Выражаем благодарность всем неравнодушным, кто посодействовал в поиске пропавших детей», – говорится в сообщении.