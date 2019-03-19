РИАМО - 19 мар. На станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии московского метро возобновилась посадка и высадка пассажиров поездов по направлению из центра, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Ранее при движении из центра по «синей» ветке не производилась посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская». Чтобы сюда попасть, пассажирам надо было доехать до станции «Молодежная» и сесть на поезд, идущий в обратном направлении.

Ограничения ввели в связи с проведением ремонта на станции «Кунцевская» Филевской линии. Комплекс работ включает в себя обновление вестибюлей и восстановление конструкций платформы.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Им требовалось не просто обновление пассажирской зоны, но большой объем работ по модернизации и техническому переоснащению инженерного оборудования, сетей и путей.