РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Гражданин Таджикистана получил 11 лет колонии строго режима за попытку продать наркотики в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель прокурора города Мурад Умаров.

Судом установлено, что 24-летний житель Таджикистана в составе группы лиц по предварительному сговору приобрел сверток из полимера, внутри которого находилось порошкообразное вещество, содержащим наркотическое вещество героин (диацетилморфин) массой 372,5 грамма. Наркотики им были приобретены с целью сбыта.

«Гражданин был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и не смог довести свой преступный умысел до конца. Приговором суда гражданин Таджикистана признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сказал Умаров.