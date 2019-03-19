РИАМО - 19 мар. Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными на территории Москвы с 2012 года уменьшилось на 24,8%, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

Как отмечается в материале, анализ аварийности за последние шесть лет провели с учетом увеличения территории Москвы в 2,5 раза за счет присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов в июле 2012 года.

«В 2018 году по сравнению с 2012 годом количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди сократилось на 24,8%, количество погибших и раненых в ДТП – на 45% и 26,3% соответственно», – говорится на сайте.

Кроме того, зарегистрировано снижение детской смертности в дорожных авариях – число погибших в ДТП несовершеннолетних сократилось на 58,8%.

Также наблюдается снижение социального риска (количество погибших в ДТП людей на 100 тысяч населения) составило 44,97%, а снижение транспортного риска (количество погибших в дорожных авариях на 10 тысяч транспортных средств) – на 48,42%.