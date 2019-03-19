РИАМО - 19 мар. Дата и место похорон известного советского режиссер Марлена Хуциева, скончавшегося в возрасте 93 лет, будут известны позже, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Союза кинематографистов России.

«Гильдия режиссеров Союза кинематографистов эту информацию (что умер режиссер Марлен Хуциев – ред.) подтверждает», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация месте и времени прощания будет известна позднее.

Ранее СМИ сообщали, что 16 марта Хуциева экстренно госпитализировали в столичную больницу после того, как режиссеру резко стало плохо.

Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году его наградили Госпремией РФ. Среди самых известных работ режиссера – картины «Весна на Заречной улице», «И все-таки я верю...», «Июльский дождь», «Мне двадцать лет», «Застава Ильича».