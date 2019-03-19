РИАМО - 19 мар. Более 800 тысяч человек приняли участие в мероприятиях фестиваля «Крымская весна», который завершился в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД России.

«Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма с Россией, прошел с 16 по 18 марта и собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы», – говорится в сообщении.

Мероприятия проводились на 13 площадках города – в парке «Зарядье», на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на Никитском бульваре, в парке Горького и «Сокольниках», на Профсоюзной улице, на бульварах Дмитрия Донского и Ореховом, на Городецкой улице, на площади Славы и Митинской улице.

Для гостей подготовили разнообразную культурную программу со спектаклями, концертами, творческими вечерами, мастер-классами и спортивными занятиями.

«Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено», – отмечается в материале.