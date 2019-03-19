РИАМО - 19 мар. На Киевском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин, в результате аварии пострадали два человека, сообщил РИАМО во вторник дежурный офицер столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 18 марта.

«ДТП с участием двух транспортных средств произошло на Киевском шоссе у поворота на деревню Крекшино. Пострадали два человека», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранения у пострадавших не являются тяжелыми.