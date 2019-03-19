РИАМО – 19 мар. Прославленный советский режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве на 94-м году жизни, сообщает во вторник РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщали, что 16 марта Хуциева экстренно госпитализировали в столичную больницу после того, как режиссеру резко стало плохо.

«Хуциев — известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году его наградили Госпремией РФ», — говорится в сообщении.