РИАМО - 19 мар. Подмосковные полицейские задержали в Чехове ранее судимого 33-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении серии краж автомобилей на сумму более 1,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник в ночное время, используя отвертку, повредил замки и похитил две иномарки, припаркованные возле домов в Чехове. Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчину задержали в гаражном боксе по улице Маркова в момент разукомплектования одной из ранее похищенных автомашин, добавила Петрова.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Подозреваемого заключили под стражу.

«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области», – заключила Петрова.