РИАМО - 19 мар. Информация о заложенной бомбе в гимназии №20 в подмосковном городском округе Люберцы не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Ранее на сайте администрации городского округа Люберцы сообщалось, что информация о заложенных взрывных устройствах в школах №7 и №9 не подтвердилась.

«В 12:30 18 марта от анонимного заявителя дежурному ОВД городского округа Люберцы поступило сообщение о минировании гимназии №20 по адресу: городской округ Люберцы, Южная улица, дом 20. Эвакуировано всего 648 человек (из них 600 детей и 48 человек персонала). В 13:48 гимназия обследована, вызов ложный», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, всего из трех образовательных учреждений эвакуировали 1691 человека.