РИАМО - 19 мар. Ежегодно столичные поликлиники посещают более 10,3 миллиона человек, при этом 80% пациентов могли попасть на прием к врачам-терапевтам сразу в день обращения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлые годы с участием москвичей был разработан и внедрен новый московский стандарт поликлиник. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы, отмечается в материале.

«В 2018 году 80% пациентов могли попасть на прием к врачам-терапевтам и 85% — к врачам педиатрам в день обращения. До 3,3 дня сократились сроки ожидания приема врачей-специалистов. В 2012 году это занимало 10 дней. Среднее время ожидания начала приема у кабинета врача сократилось в три раза и составило 10 минут», — говорится в сообщении.

Также заметно уменьшилось среднее время ожидания диагностических исследований. Если в 2012 году таких обследований приходилось ждать до 25 дней, то в 2018 году — не более восьми дней. При этом количество выполненных компьютерных томографий в городских поликлиниках за последние шесть лет выросло почти в два раза и составило 210,5 тысячи исследований за год. А МРТ — в пять раз и составило 121 тысячу исследований за год.

В ближайшие годы правительство Москвы будет реализовывать второй этап внедрения нового стандарта поликлиник, чтобы горожане почувствовали к себе особое отношение.

«Разработан план оснащения медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием», — поясняется в материале.

Пространство в столичных поликлиниках организовывают таким образом, чтобы пациентам было удобно там находиться, а врачам — комфортно работать. Кроме того, будет расширен штат медицинского персонала по самым востребованным специальностям.