РИАМО - 19 мар. В столице появится еще одна площадка проекта «Музыка в метро», она расположится в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), помимо этого, артисты выступят на 32 площадках, которые находятся на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победители, прошедшие конкурсный отбор, получают право выступать в столичной подземке и на станциях МЦК в течение одного года. Они самостоятельно могут выбирать удобное время и площадку для выступлений. В этом году они смогут выступить и в демонстрационном павильоне МЦД. Площадка «Музыка в метро» позволит привлечь сюда дополнительных посетителей», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отбор участников проходит в два этапа. На первом артистам необходимо подать онлайн-заявку. Это можно сделать до 31 марта включительно. Заочный отбор заявок проводит Московский продюсерский центр совместно с преподавателями Музыкального училища имени Гнесиных.

Второй этап отбора участников — живые прослушивания. Исполнители, у которых были лучшие заявки, выступят перед членами жюри: звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями, экспертами в сфере культуры и развлечений.

«Музыка в метро» — проект, созданный Московским метрополитеном совместно с Департаментом транспорта при поддержке Департамента культуры и Московского продюсерского центра. Первые площадки проекта «Музыка в метро» в 2016 году открылись на станциях «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов.

В 2017 году эксперимент признали удачным и увеличили количество площадок до 14. Во втором сезоне проекта отборочные испытания прошли уже 200 команд, артисты могли выступить на любой из 18 специальных площадок в метро и на станциях МЦК. В прошлом году количество мест для концертов увеличилось до 32.