РИАМО - 19 мар. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием атлантического циклона с атмосферными фронтами. При облачной погоде пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - 5-7 градусов, по области - 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 80%.

Синоптики отметили, что многие метеозависимые люди при такой неустойчивой погоде будут испытывать заметное недомогание из-за колебаний основных метеопараметров.

«Недомогание могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми нарушениями. У них возможны головные и сердечные боли и даже сосудистые кризы. Из-за повышенной влажности воздуха заметное ухудшение вероятно у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной системы. Такая погода неблагоприятна и для людей с хронической усталостью, ослабленных продолжительными заболеваниями», - отмечается в сообщении.

Однако увеличение светового дня повышает активность, улучшает настроение, организм меняет ритм в сторону активации, что положительно влияет на психологический статус. Сезонная профилактика с использованием медикаментов, физических упражнений и других методов реабилитации, рекомендованных врачом, поможет снизить погодообусловленные обострения.