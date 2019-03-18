РИАМО – 18 мар. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Подмосковье входит в число тех регионов, которые добились реальных и показательных результатов в работе по системе сбора и утилизации отходов, сообщается на сайте телеканала «360».

Матвиенко встретилась с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Чиновники обсудили национальный проект «Экология».

«Общество ждет реальных результатов по сбору и утилизации отходов. Уже половина россиян готова разделять мусор. Но часто просто нет такой возможности», – заявила Матвиенко.

По ее словам, существуют показательные и реальные примеры работы системы: Мордовия, Новокузнецк и Московская область.

В свою очередь Кобылкин отметил, что России еще предстоит создать современную систему работы с твердыми коммунальными отходами.

«Это большая задача. Реформа идет», – заметил он, упомянув и проблемные регионы с крайне сложной ситуацией, в том числе Архангельскую область, добавив, что здесь ситуацию министерство «держит на контроле».

При этом министр выделил работу подмосковных властей в организации системы сбора и утилизации отходов.

«Командой главы Подмосковья сделано многое. Этот опыт передовой и его возможно применять в других регионах», – дополнил министр.

Московская область с 1 января текущего года перешла на систему раздельного сбора отходов. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.