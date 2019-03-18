РИАМО - 18 мар. В этом году в столичном районе Строгино комплексно благоустроят 20 дворовых территорий, специалисты установят лавочки и урны, высадят кустарники, отремонтируют пешеходные дорожки и разобьют газоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе работ отремонтируют пешеходные дорожки и разобьют газоны, высадят около 4,5 тысяч кустарников, установят новые лавочки и урны», – сказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства районной управы Нина Синкевич.

На 19 детских и двух спортивных площадках заменят покрытие, а во дворе дома 16, корпуса 1 на улице Маршала Катукова обустроят парковочный карман. Также на дворовых территориях установят новые антипарковочные столбики.

В 2018 году в Строгине комплексно благоустроили также 20 дворовых территорий.