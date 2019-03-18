РИАМО – 18 мар. В Пушкине в понедельник открылось отделение адаптивного карате, в настоящее время здесь готовы заниматься 45 жителей города, а также представители из близлежащих муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во Дворце спорта «Пушкино» состоялось открытие нового отделения пара-карате Российского Союза Православных Единоборцев. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься этим видом боевого искусства.

«Адаптивное карате – бесконтактный и безопасный вид спорта, развивающий человека умственно, эмоционально и физически. Эта подходит людям с ограниченными возможностями здоровья практически всех нозологических групп и любого возраста, начиная с детей пяти лет и заканчивая людьми старшего возраста», – отмечается в сообщении.

Тренировки в ДС «Пушкино» будут проходить в формате общей физической подготовки с элементами карате. Полученный опыт позволит воспитанникам секции в будущем выступать на официальных соревнованиях. Все занятия с детьми-инвалидами будут проходить на безвозмездной основе.

«Для многих людей с ограниченными возможностями занятия спортом зачастую являются единственным способом найти друзей и получить возможности для общения. Сочетание соревнований с не соревновательными играми, занятия родителей совместно с детьми – это основные направления деятельности в области адаптивной физкультуры в Подмосковье», – уточняется в материале.

На момент открытия отделения, в него уже записали 45 жителей Пушкина и близлежащих районов.

Мероприятие посетил глава Пушкинского района Евгений Жирков.

«Сила духа спорта велика и безгранична. Она вселяет веру в неизмеримые возможности каждого человека, вне зависимости от его физических данных. Наш губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости увеличивать в Подмосковье число секций для особых детей. И в Пушкинском районе, в сфере развития спорта, это направление является приоритетным», – заявил он.

В свою очередь министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что в регионе проживают более 300 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, способных заниматься физической культурой и спортом.

«Фактически из них занимаются более 38 тысяч человек. Конечно, хотелось бы чтобы эта цифра росла и условия для этого мы создаем. Работу с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, ведут 137 учреждений в сфере физической культуры и спорта. На сегодняшний день адаптивная физкультура и спорт развиваются в 63 муниципальных образованиях Подмосковья», – дополнил министр.

По его словам, в этом году здесь же, в Пушкине, побывали более 3,5 тысяч спортсменов на «Кубке Николая Японского».

«Это уникальный турнир, который мы планируем вывести на всероссийский уровень. Среди участников были и паракаратисты. Более того, многие из них имеют чемпионские титулы международного уровня. Поэтому развитие пара-карате – это важная стратегическая задача. Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья нашли себя в спорте, продолжают жить и развиваться. Отмечу, что в спортивных комплексах Московской области мы реализуем программу «Доступная среда», которая призвана создать максимально комфортные условия на объекте для занятий спортом именно лиц с ограниченными возможностями здоровья», – заключил Терюшков.