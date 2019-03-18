РИАМО - 18 мар. Более 200 жителей Воскресенского района приняли участие в флешмобе «Севастопольский вальс», посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.

«С приветственными словами к собравшимся на площади перед ДК «Подмосковье» обратились глава Воскресенского района Олег Сухарь и руководитель районной администрации Виталий Чехов. Они отметили, что пять лет назад произошло знаковое событие, которое показало, как в правовом поле можно решать вопросы по защите прав и интересов народа», – отмечается в сообщении.

В 12:00 под песню «Севастопольский вальс» жители Воскресенского района разных возрастов закружились в легком вальсе. Акция прошла при поддержке хореографических коллективов учреждений культуры.

«Севастопольский вальс» во всех уголках России уже много лет считается негласным гимном Крымского полуострова – песня, посвященная искренней любви, преданности и неразрывной связи. Именно с этими чувствами миллионы россиян относятся сегодня к Крыму. А на самом полуострове 18 марта является праздничным и выходным согласно республиканскому закону.