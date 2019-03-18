РИАМО - 18 мар. Открытый фестиваль-конкурс вокально-хореографического творчества «Таланты без границ» стартовал в Воскресенском районе 17 марта, участники исполнили русские, белорусские, казацкие народные и фольклорные песни, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Открыл программу конкурса обладатель Гран-при прошлого года – народный коллектив хор русской песни «Русь» (руководитель Т.В. Канкасова).

«В первый день фестиваля перед жюри выступили солисты, дуэты, трио, ансамбли, вокальные и хоровые коллективы из Коломны, Шатуры, Реутова, Павловского Посада и Воскресенского района. Они представили 62 творческих номера в номинации «Народная песня». Со сцены звучали русские, белорусские, казацкие народные и фольклорные песни, авторские стилизованные произведения», – отмечается в сообщении.

По окончании программы состоялся круглый стол для руководителей творческих коллективов, на котором жюри обсудило сильные и слабые стороны выступлений, дало свои профессиональные рекомендации и советы для исправления ошибок, дальнейшего развития конкурсантов.

Имена победителей в этой номинации пока держатся в секрете, они будут озвучены на Гала-концерте 14 апреля.