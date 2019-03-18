РИАМО - 18 мар. По постановлениям административных комиссий Подмосковья за неделю устранены свыше 160 нарушений чистоты, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Мосоковской области.

По итогам недели в ведомстве отметили хороший темп работы административных комиссий в городских округах Жуковский, Луховицы, Люберцы, Орехово-Зуево и Серпухов.

«Всего за неделю административные комиссии Московской области вынесли 164 постановления. Нарушения устранены», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья в 2018 году для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.