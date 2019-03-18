РИАМО - 18 мар. На первенстве Европы по боксу среди юниорок и юниоров спортсмены из Подмосковья смогли завоевать пять золотых и одну серебряную медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во Владикавказе состоялось первенство Европы по боксу среди юниорок и юниоров от 19 до 22 лет. Сборная Россия заняла первое место в общекомандном зачете, добившись рекордного результата – 15 медалей, из которых 12 золотых, две серебряные и одна бронзовая.

«Каждый из шести спортсменов Московской области в составе сборной России принес сборной награду. Подмосковные атлеты лидируют среди команд регионов», – отмечается в сообщении.

Золотые медали выиграли Владимир Мнацаканян (весовая категория – 49 килограммов), Алексей Семыкин (весовая категория – 75 килограммов), Владислав Иванов (весовая категория – 91 килограмм), Екатерина Пальцева (весовая категория – 48 килограммов) и Мария Шишмарева (весовая категория – 81 килограмм). Гелюса Галиева стала второй в весовой категории 51 килограмм.

«На этот раз наши спортсмены показали максимум: каждый своими личными усилиями привел сборную к триумфальной победе. Показывая новый рекорд, атлеты задают уровень всем последующим поколениям подмосковных боксеров. Уверен, что они станут примером для начинающих, которые каждый день тренируются в спортивных школах», – подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что сейчас бокс как никогда популярен в Подмосковье, что способствует развитию талантливых бойцов, которые достойно защищают честь области на соревнованиях такого уровня, как первенство Европы.