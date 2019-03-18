РИАМО – 18 мар. Карантин по бешенству животных установили в поселении Вороновское Троицкого административного округа Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Установить карантин на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа Москвы до 16 мая 2019 года. На период карантина на территории поселения <…> запретить: проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; торговлю домашними животными», – говорится в тексте документа.

Также в этот период запрещено вывозить собак и кошек за пределы территории, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в другие районы.

Введение карантина связано с выявлением случая заболевания бешенством дикого животного 15 марта на территории поселения Вороновское.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.