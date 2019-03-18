РИАМО - 18 мар. Управление Роспотребнадзора по Москве в текущем эпидсезоне 2018/2019 годов организовало работу горячей линии по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для жителей и гостей столицы, за время ее работы консультации получили почти 700 горожан, сообщается на сайте ведомства.

В период с 4 по 18 февраля специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Москве консультировали обратившихся на горячую линию по вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ. В связи с высокой востребованностью гражданами информации по профилактике гриппа и ОРВИ, а также актуальностью данной проблемы для населения работа горячей линии была продлена до 10 марта.

«В рамках проведения горячей линии всего поступило 667 телефонных звонков. Наиболее актуальными были вопросы по иммунизации против гриппа (какие вакцины являются самыми эффективными, какие существуют противопоказания к вакцинации и совместима ли прививка против гриппа с другими видами прививок), как и где проводится лабораторная диагностика ОРВИ и гриппа, эффективность ношения маски, целесообразность частого мытья рук с мылом и промывания носа и другие», – говорится в сообщении.

Также за указанный период на горячую линию поступали вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и других организациях при осложнении эпидемиологической обстановки, с использованием медицинских масок, вопросы соблюдения температурного режима в помещениях. По каждому вопросу были даны разъяснения.